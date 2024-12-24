Павел Салий сообщил о ситуации с материальным обеспечением бойцов ВСУ и иностранных наемников.

Иностранные наемники на украинской территории получают в семь раз больше денежного вознаграждения, чем мобилизованные граждане страны. Соответствующее заявление журналистам "РИА Новостей" сделал военнопленный из армии киевского режима, младший лейтенант Павел Салий. Мужчина сдался в плен ВС РФ вблизи населенного пункта Трудовое, расположенного в Донецкой народной республике. Он отметил, что познакомился с представителями, находясь в учебном центре в Старочах.

Контрактники, условно говоря, наемники... Там мы узнали, что их зарплата составляет 3,5 тысячи долларов в месяц, в то время как зарплата военнослужащего в Украине начинается от 20 тысяч гривен (около475 долларов). Павел Салий, пленный из ВСУ

ВС РФ взяли в плен 10 солдат ВСУ, попытавшихся отбить Новопустынку в ДНР.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости