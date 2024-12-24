Военнослужащие раскрыли подробности попытки ВСУ отвоевать землю.

Российские военнослужащие, освободившие населенный пункт Новопустынка из-под контроля Вооруженных сил Украины, отразили несколько попыток противника вернуть поселок. Бойцы взяли в плен 10 солдат из армии киевского режима. Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны через социальные сети. В профильном ведомстве уточнили, что задача выполнена в зоне проведения специальной военной операции.

Противник неграмотно сработал. Как пленные нам говорили, их просто кинули на мясо. Не объяснили, куда им ехать. Маршрут не изучили. Они полтора часа по полям катались, не могли найти... Андрей, командир роты 15-й мотострелковой бригады

Боец добавил, что на месте, где оказались уже занятые российские позиции, военнослужащих ВСУ встретили наши представители. П ерестрелка длилась на более пяти минут. Далее противники не стали сражаться, а приняли решение сдаваться в плен. Известно, что для возврата территорий командование ВСУ отправио в атаку солдат на трех БМП Bradley американского производства. В результате одна из машин подорвалась на мине, остальные доехали до российских позиций и были встречены огнем. Со второй машины двое военнослужащих успели сдаться, а остальных ВС РФ успешно ликвидировали. Десант и экипаж третьей машины в составе восьми человек сдался в плен, так как многие были контужены после попадания в их БМП снаряда из гранатомета.

Минобороны сообщило о срыве ротации подразделений ВСУ с помощью "Ланцета".

Фото и видео: Минобороны России