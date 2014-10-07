Задача выполнена "Западом" на СВО.

Российские военнослужащие с использованием барражирующих боеприпасов "Ланцет" уничтожили боевую технику и сорвали ротацию подразделений Вооруженных сил Украины. . оответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны через социальные сети. В профильном ведомстве уточнили, что задача выполнена в зоне проведения специальной военной операции "Западной" группировкой войск с активным использованием различных разведывательных и ударных беспилотников. Расчеты БПЛА регулярно фиксируют и транслируют в пункты управления ВС РФ координаты расположения военных объектов, командных и опорных пунктов, позиций, блиндажей, вооружения и боевой техники армии киевского режима.

Операторы дронов вели дежурство в воздухе и выявили передвижение автомобильного транспорта и бронетехники ВСУ к переднему краю для проведения ротации подразделений. Расчет барражирующих боеприпасов "Ланцет" быстро поднял их в воздух и довел их до целей. пресс-служба Минобороны РФ

После выполнения боевой задачи оперативная группа без потерь техники или личного состава вернулась в пункт временного развертывания.

Минобороны показало боевую работу экипажа Су-34 в курском приграничье.

Фото и видео: Минобороны России