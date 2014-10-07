Минобороны показало боевую работу экипажа Су-34 в курском приграничье

Пилоты поразили цель ВСУ.

Российское министерство по обороне через социальные сети показало кадры работы экипажа истребителя-бомбардировщика Су-34 в приграничном районе Курской области. В профильном ведомстве уточнили, что задача выполнена в рамках проведения специальной военной операции летчиками Воздушно-комиических сил РФ. Военнослужащие добавили, что ракетный удар наносился по разведанным целям противника авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.

Экипаж многофункционального сверхзвукового Су-34 нанес удар по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области. прессс-служба Минобороны РФ

Минобороны показало кадры боевой работы РСЗО "Град".

Фото и видео: Минобороны России