Минобороны показало кадры боевой работы РСЗО "Град"

Минобороны показало видео боевой работы расчета РСЗО "Град" в рамках выполнения задач спецоперации.
На опубликованных кадрах российские артиллеристы нанесли удар по скоплению живой силы и технике украинских войск. В боевых действиях принимали участие военнослужащие группировки войск "Центр". Расчет РСЗО "Град" поддержал продвижение наступающих штурмовых групп на Красноармейском направлении.
Ранее Минобороны показало кадры боевой работы экипажа Ми-35М.
Видео: Минобороны России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все