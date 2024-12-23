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Минобороны показало кадры боевой работы РСЗО "Град"

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Российские артиллеристы по скоплению живой силы и технике ВСУ.

Минобороны показало видео боевой работы расчета РСЗО "Град" в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах российские артиллеристы нанесли удар по скоплению живой силы и технике украинских войск. В боевых действиях принимали участие военнослужащие группировки войск "Центр". Расчет РСЗО "Град" поддержал продвижение наступающих штурмовых групп на Красноармейском направлении.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы экипажа Ми-35М.

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, минобороны россии, рсзо град
Категории: Лента новостей, Новости России,

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