Минобороны: осенний призыв на срочную службу в российской армии завершен

Осенний призыв на срочную службу в российской армии завершен. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что осенью этого года на службу в ВС РФ призвано и направлено 135 тысяч человек. Согласно указу, подписанному президентом РФ Владимиром Путиным, призыв осуществлялся с 1 октября по 31 декабря 2025 года. Отмечается, что в нынешнем году мероприятия, связанные с призывом, впервые проводились с использованием Единого реестра сведений о гражданах, подлежащих постановке на воинский учет.

Также в Минобороны подчеркнули, что реестр подтвердил свою эффективность. Уточняется, что результатом его работы стало получение отсрочки от призыва на военную службу без личной явки в военные комиссариаты более 550 тысяч граждан. Всего для обеспечения воинских перевозок были задействованы 17 рейсов самолетов авиации Вооруженных сил, 104 рейса гражданской авиации, 13 воинских эшелонов, пассажирские поезда, а также автомобильный транспорт воинских частей.

Фото: pxhere.com