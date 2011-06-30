Он заявил, что в районе Купянска окружена группировка украинских войск из 15 батальонов.

Город Купянск находится под контролем Вооруженных сил России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на объединенной пресс-конференции с журналистами и прямой линии с населением страны от 19 декабря 2025 года.

По словам главы государства, Купянск перешел под контроль российской армии несколько недель назад. Он подчеркнул, что войска полностью контролируют город. Также Путин заявил, что в районе Купянска окружена группировка украинских войск из 15 батальонов. Он добавил, что украинские военные не получили команды на сложение оружия.

Шансов практически нет. Они находятся в плотном окружении наших вооруженных сил", - сказал российский лидер в ходе прямой линии. Владимир Путин, президент РФ

Ранее Путин заявил, что Россия знает о сигналах, что Украина готова к диалогу.

Видео: Прямая линия с Владимиром Путиным — 2025