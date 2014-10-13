Стало известно, кто сидел рядом с Путиным на Параде Победы

На трибуне Красной площади вместе с президентом находились участница СВО и столетний ветеран.

Во время парада в честь 81-й годовщины Победы на Красной площади рядом с президентом России Владимиром Путиным сидела участница специальной военной операции, медсестра Людмила Болилая. Об этом сообщает РИА Новости.

Болилая стала первой женщиной, удостоенной звания Героя России в ходе СВО. В 2024 году она оказывала помощь бойцам подразделения, по которому ВСУ нанесли удар кассетными боеприпасами. Когда она накрыла собой тяжелораненого солдата, повторный удар пришёлся на неё. С множественными ранениями её доставили в полевой госпиталь, а в мае 2025 года Владимир Путин вручил ей Золотую звезду Героя России.

Также на трибуне с президентом находился Константин Федотов, которому 22 марта 2026 года исполнилось 100 лет. Он был мобилизован осенью 1943 года, воевал на 2-м Белорусском фронте, освобождал Белоруссию и Польшу, дошёл до Эльбы. В 1945 году Федотов участвовал в историческом Параде Победы на Красной площади 24 июня.

