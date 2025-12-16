Эрмитаж 3 июня закроется для посетителей в 14:00 из-за ПМЭФ

Главный музейный комплекс будет работать в сокращенном режиме. Кассы прекратят обслуживание за час до закрытия. При этом Главный штаб примет гостей до 18:00.

Государственный Эрмитаж 3 июня изменит график работы. Как сообщили в пресс-службе музея, сокращенный режим связан с проведением мероприятий Петербургского международного экономического форума.

Экспозиции главного музейного комплекса будут открыты для посетителей только до 14 часов. Билетные кассы прекращают работу за 60 минут до закрытия.

Филиал Эрмитажа — Главный штаб — 3 июня будет работать в обычном режиме: до 18 часов вечера. Однако Зимний дворец Петра Первого в этот день посетителей не принимает. В музее добавили, что входной билет на удобные дату и время можно приобрести на официальном сайте.

Ранее мы рассказывали о том, что коллекцию вееров императрицы Марии Федоровны представят в Эрмитаже. Экспонаты являются лучшими образцами веерного искусства.

Фото: Piter.TV