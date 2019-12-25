Коллекцию вееров императрицы Марии Федоровны представят в Эрмитаже

В Малой церкви Зимнего дворца 29 апреля заработает выставка "Веера императрицы Марии Федоровны. 1860-1910-е годы" из собрания Государственного Эрмитажа. На экспозиции представят веера, которые принадлежали супруге императора Александра III Марии Федоровне. Экспонаты являются лучшими образцами веерного искусства, сообщили в пресс-службе культурного учреждения.
Предметы поступили из Аничкова дворца – это любимая резиденция императрицы. Веера были созданы как иностранными мастерами, так и российскими.
Поскольку веера служили также своего рода документами, отражающими важные события человеческой жизни, то в подразделах выставки показаны типы вееров – свадебные, траурные и сувенирные.
Выставка будет доступна до 28 марта 2027 года по входному билету в Главный музейный комплекс.
