Коллекцию вееров императрицы Марии Федоровны представят в Эрмитаже
Сегодня, 8:25
Экспонаты являются лучшими образцами веерного искусства.

В Малой церкви Зимнего дворца 29 апреля заработает выставка "Веера императрицы Марии Федоровны. 1860-1910-е годы" из собрания Государственного Эрмитажа. На экспозиции представят веера, которые принадлежали супруге императора Александра III Марии Федоровне. Экспонаты являются лучшими образцами веерного искусства, сообщили в пресс-службе культурного учреждения. 

Предметы поступили из Аничкова дворца – это любимая резиденция императрицы. Веера были созданы как иностранными мастерами, так и российскими. 

Поскольку веера служили также своего рода документами, отражающими важные события человеческой жизни, то в подразделах выставки показаны типы вееров – свадебные, траурные и сувенирные. 

Пресс-служба Эрмитажа 

Выставка будет доступна до 28 марта 2027 года по входному билету в Главный музейный комплекс. 

Фото: пресс-служба Эрмитажа (Станислав Марченко) 

