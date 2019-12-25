Правительство расширит программу "Университетские смены" для молодежи из ДНР и ЛНР

Программу "Университетские смены" расширят для молодежи из ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей. По поручению президента Правительство направит на эти цели более 150 млн рублей. Об этом стало известно на оперативном совещании главы кабмина Михаила Мишустина с вице-премьерами.

Планируется, что принять участие теперь смогут еще 2 тыс. девушек и юношей из новых регионов. Программа направлена на профориентацию старшеклассников и помощь в выборе будущей карьерной дороги. "Университетские смены" реализуются в большинстве регионов страны, в них принимают участие 100 вузов, в частности, педагогической направленности.

Это очень хорошая возможность для ребят от 14 до 17 лет узнать, как устроен вуз, факультеты – вся его инфраструктура, как она работает. Михаил Мишустин, председатель Правительства РФ

Отметим, что школьники ходят на лекции, экскурсии и знакомятся с новейшими российскими исследованиями. Ребята погружаются в студенческую атмосферу и живут в кампусах. Благодаря этому лучше узнают процессы вуза и преподавателей.

Фото: Правительство РФ