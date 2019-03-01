Мишустин поздравил работников радио с профессиональным праздником

Он отмечается ежегодно 7 мая.

Сегодня в России отмечают профессиональный праздник – День радио. Всех причастных поздравил председатель Правительства Михаил Мишустин. Новость появилась на сайте кабмина.

Он пожелал сотрудникам "смелых творческих поисков и новых масштабных проектов". И отметил, что страна гордится учеными, которые стоят у истоков открытия передачи информации при помощи электромагнитных волн. Именно оно дало старт развитию телекоммуникаций. Сегодня в отрасли, подчеркивает глава кабмина, происходит масштабная трансформация. Традиции сочетаются с передовыми инновациями, а классический эфир – с цифровыми платформами.

Одна из главных движущих сил этого процесса – коллективы радиостанций, инженеры и связисты. Именно вы обеспечиваете круглосуточное вещание в самых удалённых регионах, выполняете свою работу на высоком профессиональном уровне. Михаил Мишустин, председатель Правительства РФ

Отметим, что работники радио выполняют незаменимую роль в современном инфпространстве, выступая связующим звеном между событиями и миллионной аудиторией. В их задачи входит не только ведение эфира, но и подготовка контента, монтаж звукозаписей, управление оборудованием, подбор музыкальных треков и оперативное реагирование на внештатные ситуации – от экстренных новостей до технических сбоев. Именно благодаря профессионализму звукорежиссеров, редакторов, диджеев и продюсеров информация доходит до слушателей вовремя и в нужном качестве. В условиях стихийных бедствий или аварий радио часто остается единственным доступным средством оповещения.

