В Летний сад вернулись Елисей и Любава

Лебеди-шипуны Елисей и Любава вернулись в Летний сад после зимовки в Ленинградском зоопарке, где им давали корм из злаков, овощей, мяса, рыбы и витаминных добавок. Птицы легко перенесли морозы, передает телеканал "Санкт-Петербург" 27 мая.

По словам орнитологов, отношения в лебединой паре стали спокойнее и нежнее. Елисей возмужал и теперь активно защищает свою территорию и подругу.

Раньше лидером была Любава, а Елисей был подавленный, мягкий. Сейчас, незадолго до высадки, Елисей стал проявлять свой характер, даже в вольере он доминирует. Валерия Никулина, зоолог отдела орнитологии в зоопарке

Кормить лебедей запрещено, поскольку они едят специальную пищу. Любава и Елисей проведут в летней резиденции почти полгода.

Фото: пресс-служба Смольного