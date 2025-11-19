В Летний сад вернулись Елисей и Любава
Сегодня, 16:48
Лебеди-шипуны Елисей и Любава вернулись в Летний сад после зимовки в Ленинградском зоопарке, где им давали корм из злаков, овощей, мяса, рыбы и витаминных добавок. Птицы легко перенесли морозы, передает телеканал "Санкт-Петербург" 27 мая. 

По словам орнитологов, отношения в лебединой паре стали спокойнее и нежнее. Елисей возмужал и теперь активно защищает свою территорию и подругу. 

Раньше лидером была Любава, а Елисей был подавленный, мягкий. Сейчас, незадолго до высадки, Елисей стал проявлять свой характер, даже в вольере он доминирует. 

Валерия Никулина, зоолог отдела орнитологии в зоопарке 

Кормить лебедей запрещено, поскольку они едят специальную пищу. Любава и Елисей проведут в летней резиденции почти полгода. 

Фото: пресс-служба Смольного 

