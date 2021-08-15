Летний сад в Петербурге открыл зимний сезон и изменил график посещения

Летний сад в Санкт-Петербурге начал работу в зимнем режиме. Информацию об изменениях опубликовала пресс-служба Русского музея, указав, что сезон продлится с 19 ноября 2025 года по 28 февраля 2026 года.
В сообщении музея отмечено: "Дорогие друзья, заснеженные аллеи ждут посетителей. Сообщаем о режиме работы в зимнее время".
Сад открыт ежедневно с 10:00 до 18:00, исключением является вторник, который теперь обозначен как выходной день. Смена режима совпала с резким наступлением зимы в городе. За последние сутки в Санкт-Петербурге зафиксированы снежные накопления до восьми сантиметров, после чего коммунальным службам потребовалось вывести около 600 кубометров осадков.
Ранее мы сообщили о том, что Ленобласть открыла выставку на фестивале "Архитектон MMXXV" в петербургском "Манеже".
Фото: пресс-служба Русского музея
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все