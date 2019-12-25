С 9 по 11 мая городской транспорт Петербурга будет работать по воскресному графику
Сегодня, 18:18
137
Комитет по транспорту Санкт-Петербурга проинформировал о режиме работы общественного транспорта в предстоящие выходные и праздничные дни. Городской наземный транспорт будет работать следующим образом: 30 апреля — по графику пятницы, с 1 по 3 мая — по графику воскресенья, с 9 по 11 мая — также по графику воскресенья. С подробным расписанием и маршрутами можно ознакомиться на Портале общественного транспорта.

Петербургский метрополитен изменит график работы. 1 мая поезда пойдут по расписанию субботы. 2 и 3 мая — по графику воскресенья. 9 мая метро будет работать по графику рабочего дня. 10 мая — по графику субботы, а 11 мая — по графику воскресенья.

Пригородные электропоезда 30 апреля и 8 мая будут курсировать по графику пятницы. 1, 2, 9 и 10 мая — по графику субботы. 3 и 11 мая — по графику воскресенья.

Ранее мы рассказывали о том, что под колеса "Ласточки" в Ленобласти попал мужчина в наушниках. Он погиб. 

