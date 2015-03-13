Для туристов "Великий Русский Северный Путь" объединит 12 регионов

Проект "Великий Русский Северный Путь", который развивают Северная столица и Русская православная церковь, станет национальным туристическим маршрутом. Он пройдет по 12 регионам России, а его протяженность составит более трех тысяч километров. Об этом стало известно на рабочей встрече губернатора Петербурга Александра Беглова с представителями РПЦ.

Глава города подчеркнул, что проект создаст основу для духовного, культурного и экономического возрождения регионов, послужит новым импульсом для их развития и взаимодействия. Участок маршрута "Под сенью Великого Петра" в границах Петербурга и Ленинградской области охватит храмы Александро-Невской лавры, соборы, монастыри, музеи, пригороды — Пушкин, Павловск, Стрельну, Красное Село, а также древние центры русской государственности — Старую и Новую Ладогу.

Еще одним направлением партнерства города и церкви стала совместная подготовка к 600-й годовщине первого монашеского поселения на Соловецких островах. Уже организован специальный маршрут "Дорога из Арктики. По следам Петра Великого". По словам Беглова, Соловецкий проект также войдет в национальный туристический маршрут "Великий Русский Северный путь".

