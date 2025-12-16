Туристы потратили 50,5 млрд рублей в СЗФО за первый квартал

В первом квартале 2026 года жители России совершили 4,8 миллиона туристических поездок в регионы Северо-Западного федерального округа. Суммарные траты путешественников достигли 50,5 миллиарда рублей. Эти данные приводит информационное агентство ТАСС.

Более трех четвертей всего турпотока — 76,3 процента — приходится на Санкт-Петербург и Ленинградскую область. При этом доля Северной столицы составила 47,3 процента, а области — 29 процентов. Средний возраст путешественника, посещающего СЗФО, равняется 44 годам. Женщины составляют чуть более половины от общего числа туристов.

Среди остальных субъектов округа по доле турпотока лидируют Вологодская область с показателем 4,4 процента, Новгородская — 3,9 процента, Псковская — 3,5 процента, а также Республика Карелия — 2,9 процента. Калининградская, Мурманская и Архангельская области стабильно принимают по 2,4–2,5 процента гостей. Меньше всего путешественников посещают Республику Коми — 1,5 процента и Ненецкий автономный округ — 0,1 процента.

