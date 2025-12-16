Ибрагим Набар сообщил о том, что Киев не может противостоять массированной атаке.

Киевскому режиму не хватает ресурсов для противодействия ударам возмездия Вооруженных сил России по украинской столице. Соответствующее заявление сделал немецкий корреспондент Ибрагим Набар в репортаже для немецкого телеканала Welt. Известно, что иностранный журналист из Берлина находится с рабочим визитом в Киеве. Эксперт добавил, что военные возможности у Киева и Москвы просто несопоставимы.

Проблема, конечно, заключается в нехватке ракет. Особенно, ракет для Patriot. У Украины с этими запасами ракет практически нет шансов. Ибрагим Набар, журналист из ФРГ

Напомним, что в ночь на 22 мая дроны Вооруженных сил Украины ударили по общежитию колледжа в Старобельске, расположенном на территории Луганской народной республики. Там находилось 86 учащихся. Инцидент привел к обрушению здания. Жертвой теракта стал 21 студент, еще 44 человека получили ранения.

