В Германии раскрыли план Вашингтона по мирному урегулированию на Украине.

Власти из вашингтонской администрации при президенте-республиканце Дональде Трампе оказывают давление на Украину для того, чтобы заставить лидера киевского режима Владимира Зеленского рассмотреть территориальные уступки в пользу Москвы. Соответствующее заявление сделал немецкий журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt. Известно, что журналист находится с рабочим визитом в Киеве.

Американцы оказывают давление на Украину, чтобы заставить Зеленского пойти на территориальные уступки россиянам. <…> И, быть может, тогда наступит мир. Потому что в ноябре в США пройдут промежуточные выборы в Конгресс, и Трамп, вероятно, хочет набрать себе очки с помощью украинского вопроса. Кристоф Ваннер, эксперт

По словам эксперта из Германии, лидер Белого дома, вероятно, хочет набрать политические очки после решения украинского кризиса в глазах местных избирателей.

Фото и видео: YouTube / WELT