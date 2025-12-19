Кристоф Ваннер оценил проблема ЖКХ на Украине из-за ударов по ВПК.

Кризис в сфере жилищно-коммунальных услуг (ЖКХ) после ударов российских Вооруженных сил приближает украинские власти к заключению мира с Москвой. Соответствующее заявление сделал немецкий журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt.

Тысячи холодных квартир, где не работают радиаторы, где почти нет электричества, где постоянно возникают проблемы с водоснабжением. Все это вызывает мрачное настроение на Украине среди людей, включая Зеленского, приближая его к миру. Кристоф Ваннер, эксперт

Напомним, что 3 февраля российское министерство по обороне уведомило граждан через социальные сети о том, что российские бойцы ночью совершили массированную атаку на предприятия украинского военно-промышленного комплекса. В профильном ведомстве подчеркнули, что ракетные удары были ответом на террористические атаки армии киевского режима на российскую гражданскую инфраструктуру. ни добавили, что все цели данного налета были успешно достигнуты.

