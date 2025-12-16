Politico: США могут отменить поставку Tomahawk в ФРГ

Издание отмечает, что сейчас правительство Германии уже ищет альтернативу Tomahawk.

Американская администрация при президенте-республиканце Дональде Трампе может отказаться от собственных планов о поставках крылатых ракет Tomahawk на территорию Германию из-за опасений в том, что Россия может расценить этот шаг в качестве эскалации украинского кризиса. Соответствующее заявление читателям сделали иностранные журналисты из регионального издания Politico. Со ссылкой на двух европейских и одного американского чиновника авторы публикации отметили, что Белый дом боится того, что Москва решится на ответные меры, если США доведут до конца свою попытку развернуть высокоточные ракеты в центре континента.

Ожидается, что Пентагон отменит план по отправке ракет Tomahawk в Германию частично из-за опасений чиновников, что Россия расценит это как эскалацию, что станет неожиданным отходом от давно запланированного соглашения с одним из крупнейших союзников Америки. текст маттериала

Западные журналисты объяснили, что отказ от поставок Tomahawk может стать еще одним шагом Белого дома по размежеванию с международными союзниками по НАТО после отмены планов отправки в Германию нескольких тысяч военнослужащих, а также после вывода из европейского региона вооружений американского производства. Авторы статьи в Politico говорят о том, что решение отказаться от поставок Tomahawk в Германию может продиктовано и другими второстепенными причинами. В частности, Вашингтон обеспокоен резким сокращением арсеналов Пентагона, так как за первые дни вооруженного конфликта с Ираном на Ближнем Востоке бойцы ВС США израсходовали тысячи крылатых ракет Tomahawk, а также противоракет для противовоздушных комплексов Patriot. В мае глава Пентагона Пит Хегсет заявил в Конгрессе о том, что на восполнение запасов уйдут "месяцы и годы".

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