Германия уже несколько недель активно готовится к переговорам с Россией

В Die Zeit рассказали о консультациях с Францией и Британией.

Немецкие власти на протяжении уже нескольких недель активно готовятся к переговорам с российским руководством. Соответствующей информацией с местной аудиторией поделились журналисты газеты Die Zeit. По данным от издания в ФРГ, до сих пор о том, что Берлин в ближайшее время может начать переговоры с Москвой, ходили лишь слухи. Однако теперь ситуация изменилась. В ведомстве федерального канцлера Германии по этому поводу проходят регулярные консультации. В частности, мероприятия ведутся при участии представителей Франции, Великобритании. Источники СМИ в правительственных кругах говорят о том, что для Европы постепенно открывается окно для переговоров с Кремлем.

Die Zeit утверждает о том, что канцлер Фридрих Мерц всегда отвергал требования искать диалога с президентом России Владимиром Путиным. Речь в возможных переговорах идет о четырехстороннем общении при участии Европы, Украины, России и США. Сотрудники Die Zeit заметили, что ведутся дискуссии о том, в каком именно формате могут пройти возможные контакты с Москвой. Для Фридриха Мерца ключевое значение имеет "евротройка", в которую входят Германия, Франция и Великобритания. При этом Италия и Польша вовлечены в эти обсуждения.

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Фото: pxhere.com