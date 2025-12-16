Мальчики из Ленобласти впервые рассказали о страшном детстве с мумией отца

13-летние мальчики, чья мать четыре года прятала под одеялами тело умершего мужа и спала рядом, дали первое публичное интервью. Женщину отправили в психбольницу, детей поместили в ресурсный центр.

Суд ограничил в родительских правах и направил на принудительное лечение в психиатрическую больницу многодетную мать из деревни Гатчинского района Ленинградской области. Женщина на протяжении четырёх лет скрывала от окружающих смерть супруга: она хранила его мумифицированное тело в спальне под толстым слоем одеял и сама спала рядом. Трагедию случайно обнаружил инспектор ПДН в феврале 2024 года. Выяснилось, что у женщины диагностировано психическое расстройство (шизофрения), она увлекалась оккультизмом — в комнате находились портреты Анубиса, пишет КП-Петербург.

Четверых детей изъяли и поместили в ресурсный центр в Кингисеппе. Недавно 13-летних братьев-близнецов навестили легенда "Зенита" Александр Кержаков и YouTube-блогер Витя Кравченко. Мальчики впервые решились публично рассказать о жутком детстве. По словам близнецов, отец скончался от сердечного приступа после ссоры с матерью. Женщина не сообщила детям о смерти, убедив себя, что супруг притворился или впал в кому. Подростки признались, что не чувствовали запаха тления, так как тело было укрыто несколькими одеялами. О происходящем они узнали лишь за неделю до приезда полиции — после звонка старшей сестры.

Мальчики рассказали, что в доме они плохо питались, много работали по хозяйству, а мать запиралась в комнате с телом и не выходила по несколько дней. При посторонних она вела себя как заботливая родительница, но на самом деле была жёстким манипулятором. Когда правда вскрылась, братья, по их признанию, не плакали — они были слишком измотаны работой.

Сейчас близнецы учатся в четвёртом классе (хотя по возрасту должны быть в седьмом), нагоняют упущенную программу. Мечтают найти хорошую приёмную семью в Ленобласти или попасть под опеку старшей сестры, а также получить в подарок энциклопедии и комиксы про фэнтези. Директор ресурсного центра добавила, что учреждению также нужны мячи, ракетки для бадминтона и мыльные пузыри для маленьких подопечных.

Ранее мы рассказывали о том, что в Московском районе мужчина устроил пьяную ссору со стрельбой из-за дамы.

Фото: скриншот YouTube-канал Вити Кравченко