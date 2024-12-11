Психологи утверждают, что восприятие образа тела формируется у детей с 7 лет

Исследователи ранее предполагали, что восприятие детьми своего тела и их представления об образе тела работают так же, как и у взрослых.

Согласно новому исследованию, проведённому в Даремском университете (Великобритания), наше восприятие собственного тела формируется уже в возрасте семи лет. Исследование также показало, что на эти представления о теле во взрослом возрасте продолжает влиять визуальное восприятие людей с разным весом.

Результаты показывают, что восприятие людьми своего веса с семилетнего возраста и далее является гибким и похожим на восприятие взрослых. Это влияет на наше понимание размеров тела, а также на восприятие и возможные заблуждения относительно влияния веса на здоровье и благополучие. Профессор Линда Бутройд с факультета психологии Даремского университета провела первое в своём роде исследование, чтобы изучить гибкость восприятия собственного веса у детей и молодых людей.

Исследование, опубликованное в "Журнале экспериментальной детской психологии", показало, что дети в возрасте семи лет корректируют свои представления о том, насколько тяжёлыми или лёгкими кажутся им тела других людей, после просмотра серии фотографий людей с низким или высоким весом. Анализ выявил значительные изменения в восприятии веса после просмотра изображений с разным весом тела. Результаты показали, что то, как наш мозг воспринимает "тяжёлое" и "лёгкое", формируется в очень раннем возрасте.

Исследование, в котором приняли участие более 200 человек в возрасте от семи лет до совершеннолетия, также показало, что влияние средств массовой информации, которое, как известно, формирует восприятие тела у взрослых, почти наверняка оказывает такое же влияние на детей, начиная с раннего детства и продолжая развиваться во взрослом возрасте. Ведущий автор исследования, профессор Линда Бутройд, заметила, что для науки уже продолджительное время очевидным является то, что важно с осторожностью относиться к визуальным медиа, которые демонстрируют лишь узкий спектр тел, потому что это влияет на восприятие тела взрослыми.

Теперь мы знаем, что это верно и для детей. Даже очень нейтральные изображения могут изменить их представления о том, что такое тяжёлое или лёгкое, если они видят достаточно изображений одного и того же типа тела. Линда Бутройд, британский профессор

Экспериментальное исследование дополняет обширную базу данных Даремского университета о восприятии тела и идеалах тела у детей и взрослых. Команда профессора Бутройда ранее показала, что представления взрослых людей о том, какой вес или мышечная масса являются "привлекательными", зависят от визуального опыта. Это включает в себя влияние доступа к телевидению на восприятие тела в отдалённых сообществах Латинской Америки, а также, согласно отдельному исследованию, тот факт, что белые женщины из западных стран меньше ценят своё тело и испытывают большее давление со стороны СМИ, призывающих их быть худыми, по сравнению с чернокожими нигерийскими и китайскими женщинами всех возрастов.

Заглядывая в будущее, команда исследователей в настоящее время изучает, как лучше всего решать проблемы, связанные с восприятием своего тела, у молодых людей по всему миру в рамках крупного исследовательского проекта стоимостью 2 миллиона фунтов стерлингов (2,5 миллиона евро), а также разрабатывает новые игровые методы для изучения представлений детей о весе и идеалах тела с раннего возраста.

Мы показали, что это верно вплоть до семилетнего возраста в отношении базовых факторов, влияющих на восприятие веса тела. Но есть ещё много вопросов о том, как это влияет на их собственный образ тела и их собственные чувства по поводу веса. Линда Бутройд, британский профессор

Это новое исследование включало данные, собранные в ходе университетского мероприятия "Младший научный сотрудник", которое активно вовлекает семьи из местных сообществ по всему Дарему, Великобритания, в различные исследовательские и образовательные мероприятия. Кроме того, в исследовании использовались стимулы, предоставленные Университетом Нортумбрии, и вклад научного сотрудника Манчестерского университета.

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Фото: Durham University (UK)