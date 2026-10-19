Блокада Ленинграда как урок: военный психолог Зверев рассказал, как побороть страх после атаки БПЛА

Лучший способ выйти из шока — начать помогать окружающим, пусть даже в мелочах.

После атаки БПЛА на Северную столицу многие горожане делились в соцсетях своими историями о том, как запирались в ванных комнатах или боялись выходить из дома на следующее утро. Военный психолог Алексей Захаров в интервью "Вечернему Санкт‑Петербургу" рассказал о том, как можно справиться со страхом.

По мнению эксперта, главная проблема сегодня — индивидуализм: люди оказались психологически не готовы к угрозам, потому что утратили навык консолидации. Страх объединяет и тех, кто понес реальные потери, и тех, кто просто стал свидетелем атаки, но преодолеть его можно только вместе. Захаров подчеркнул, что победить страх помогает опора на других, а лучший способ выйти из шока — начать помогать окружающим, пусть даже в мелочах.

Психолог связал эту проблему с тем, что последние 30 лет в обществе культивировался образ "исключительной личности" и потребительское отношение к жизни. В результате ослабли воля, чувство общности и даже традиционные семейные связи. При этом исторически для России коллективное выживание является нормой. Ярким примером стала блокада Ленинграда, когда люди спасались именно благодаря сплочённости. Горожане делились последним, вместе тушили пожары и поддерживали друг друга.

Захаров считает, что сейчас обществу нужно заново формировать общинное сознание и восстанавливать механизмы интеграции личности в социум. Начинать этот путь нужно с укреплением связей в семье и ближайшем окружении.

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Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)