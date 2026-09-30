Семейный психолог Ладейщикова посоветовала родителям не давить на своих на детей

Специалист подчеркнула, что особенное давление испытывают первенцы и единственные дети в семье.

По данным на 2026 год, в России насчитывается 24 миллиона семей, в которых воспитываются более 26 миллионов детей. При этом, как сообщало издание "Вечерний Санкт-Петербург" со ссылкой на данные Минпросвещения, штатных психологов в российских школах на 40 процентов меньше необходимого – их всего 56 тысяч. Семейный психолог Светлана Ладейщикова в интервью изданию рассказала, что учащиеся часто испытывают серьезное давление как в школах, так и дома, и объяснила, как родителям стоит изменить подход к воспитанию.

Специалист подчеркнула, что особенное давление испытывают первенцы и единственные дети в семье. По ее словам, современные родители часто видят в ребенке "проект", который не должен провалиться. Ладейщикова отметила, что взрослые не доверяют детям, считая, что те лишены собственных ресурсов и не смогут вырасти без тотального контроля. Психолог утверждает, что такие переживания излишни, так как все необходимые ресурсы у детей есть, а попытки ускорить их развитие только мешают естественному процессу. Она призвала относиться к ребенку как к живому человеку, а не как к объекту воздействия, которым нужно гордиться.

Ладейщикова также указала на ловушку социального одобрения, в которую попадают многие молодые родители. По ее наблюдениям, в последние 10–20 лет воспитание превратилось в постоянное соревнование, наполненное стыдом, хотя сейчас ситуация начинает меняться в сторону большей осознанности.

Говоря о школьной среде, психолог отметила, что российское общество пока не искоренило ни буллинг, ни сложности в отношениях учеников с учителями. Она обратила внимание на важность начальной школы, где у ребенка вырабатывается новая картина мира. При этом родительское стремление требовать успехов уже в первом классе создает избыточное напряжение, которое не смогла снять даже отмена оценок.

Психолог назвала строгий контроль над детьми в период их трансформаций невротическим явлением. Она посоветовала ослабить давление, не записывать детей во все кружки сразу и не пытаться воспитать вундеркинда. По ее мнению, в школьные годы ребенку необходима автономия, чтобы научиться взаимодействовать с социумом.

Ладейщикова уверена, что навык дружбы – один из важнейших в жизни, и если упустить время для его приобретения, учиться этому будет значительно сложнее. Поэтому задача родителей – не проверять дневник, а создать условия для коммуникации, например, позволять друзьям ребенка приходить в гости. Специалист подчеркнула, что школьная дружба – это лучшая тренировка перед взрослой жизнью, где дети учатся отстаивать свои границы и находить свое место в социуме.

Ранее психолог Бакаева рассказала о трансформации родительства и росте осознанности в российских семьях.

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