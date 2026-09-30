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Водителя автобуса привлекли к ответственности за проезд на красный свет в Петербурге

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В отношении мужчины составлен протокол по ч. 1 ст. 12.12 КоАП РФ (проезд на запрещающий сигнал светофора).

В Петербурге водитель автобуса ЛИАЗ привлечен к административной ответственности после публикации видео в сети. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции. 

Во время мониторинга социальных сетей полицейские обратили внимание на запись, на которой запечатлели грубое нарушение правил дорожного движения водителем общественного транспорта в Калининском районе. Он проигнорировал запрещающий сигнал светофора и проехал через регулируемый пешеходный переход. В отношении мужчины составлен протокол по ч. 1 ст. 12.12 КоАП РФ (проезд на запрещающий сигнал светофора). 

Призываем водителей, особенно тех, кто управляет общественным транспортом, к строгому соблюдению ПДД. Помните, что за рулем вы несете ответственность не только за свою жизнь, но и за жизни пассажиров и пешеходов. 

Пресс-служба ГАИ 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге сотрудники ГАИ задержали нарушителя ПДД на Lada. 

Видео: пресс-служба Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти 

Теги: гаи, пдд
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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