Водителя автобуса привлекли к ответственности за проезд на красный свет в Петербурге

В отношении мужчины составлен протокол по ч. 1 ст. 12.12 КоАП РФ (проезд на запрещающий сигнал светофора).

В Петербурге водитель автобуса ЛИАЗ привлечен к административной ответственности после публикации видео в сети. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Во время мониторинга социальных сетей полицейские обратили внимание на запись, на которой запечатлели грубое нарушение правил дорожного движения водителем общественного транспорта в Калининском районе. Он проигнорировал запрещающий сигнал светофора и проехал через регулируемый пешеходный переход. В отношении мужчины составлен протокол по ч. 1 ст. 12.12 КоАП РФ (проезд на запрещающий сигнал светофора).

Призываем водителей, особенно тех, кто управляет общественным транспортом, к строгому соблюдению ПДД. Помните, что за рулем вы несете ответственность не только за свою жизнь, но и за жизни пассажиров и пешеходов. Пресс-служба ГАИ

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге сотрудники ГАИ задержали нарушителя ПДД на Lada.

Видео: пресс-служба Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти