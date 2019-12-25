ГАИ предупредила водителей об опасности на трассах в сезон миграции зверей

Опаснее всего сумерки, ночь и раннее утро — именно тогда звери наиболее активны.

Осенью на загородных дорогах, которые тянутся через леса и открытые поля, водителей поджидает угроза, о которой легко забыть за городом. В разгар миграции диких животных риск столкновения с ними резко растет, и сейчас Госавтоинспекция напоминает об этом особо. Об этом сообщает 110km.ru.

Опаснее всего сумерки, ночь и раннее утро — именно тогда звери наиболее активны, а видимость для водителя падает до минимума. Животное может выскочить на проезжую часть внезапно, и свет фар тут играет злую шутку: ослепленный зверь теряет ориентацию, замирает на месте или бросается прямо под колеса.

Первым сигналом нередко становятся отблески глаз — светящиеся точки в лучах фар у обочины или впереди на дороге. Заметив их, нужно сразу сбрасывать скорость. Ждать, что животное само уйдет, не стоит: ведет оно себя непредсказуемо, а промедление может закончиться трагедией.

В таких ситуациях ГАИ советует переключить дальний свет на ближний, не делать резких маневров и, если позволяет обстановка, плавно остановиться. Так у зверя будет шанс спокойно покинуть опасную зону, а у водителя — не спровоцировать ДТП.

Если столкновения избежать не удалось, уезжать с места или пытаться самостоятельно забрать животное нельзя. Нужно остановить машину, выставить знак аварийной остановки, сообщить о случившемся по номеру 102 или в дежурную часть Госавтоинспекции и дождаться сотрудников, которые оформят происшествие по правилам.

Внимательность, разумная скорость и готовность затормозить в любой момент — главные условия безопасности на трассах в сезон миграции. Дороги становятся все оживленнее, и цена беспечности здесь слишком высока: она касается не только водителя, но и обитателей леса.

Фото: Piter.tv (архив)