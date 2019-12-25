В США объяснили, что Украина еще может предпринять на СВО

Дэниел Дэвис предрек быстрое и активное наступление ВС РФ.

Украинское руководство может либо погибнуть в противостоянии с Россией, либо договориться с Москвой о спасении того, что осталось от их страны. Такое заявление сделал американский подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис, выступая в эфире собственного YouTube-канала. Иностранный эксперт заметил, что сейчас Вооруженные силы России наносят оппонентам невосполнимый ущерб. Он пояснил, что русские планомерно и методично ликвидируют все то, что позволяет ВСУ поддерживать боевые действия. При этом ситуация на линии соприкосновения для киевского режима по-прежнему ухудшается. При дальнейшем наступлении ВС РФ уничтожает позиции противника. Однако об этих процессах практически не пишут западные журналисты в местных СМИ.

Европейцы должны понять, Белый дом должен понять, Зеленский должен понять, что они не смогут победить в конфликте с Россией. <…> Русских невозможно остановить. Все, что могут сделать украинцы, это или погибнуть, или путем переговоров спасти то, что осталось от их страны. Дэниел Дэвис, эксперт

Дэвис: Каллас заявлениями о России наносит ущерб репутации США и ЕС.

Фото: YouTube / Daniel Davis / Deep Dive