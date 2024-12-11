Ограничение использования смартфона в течение трех дней может изменить мозговую активность

Ученые провели фМРТ тесты для того, чтобы понять, что из себя представляет зависимость от гаджетов для человека.

Свет от экрана смартфона часто становится первым и последним, что мы видим, когда просыпаемся утром и ложимся спать в конце дня. Он всё больше становится продолжением нашего тела, с которым мы с трудом расстаёмся. В недавнем исследовании, опубликованном в журнале "Компьютеры в поведении человека", учёные заметили, что отказ от смартфонов может даже изменить химический состав мозга. Исследователи пригласили молодых людей принять участие в 72-часовой диете с ограничением использования смартфонов, в рамках которой их попросили ограничить использование смартфонов только важными задачами, такими как работа, повседневные дела и общение с семьёй или близкими людьми.

В течение этих трёх дней исследователи проводили психологические тесты и сканировали мозг с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ), чтобы изучить влияние ограничения использования телефона. Сканирование мозга показало значительные изменения в активности областей мозга, отвечающих за вознаграждение и тягу к чему-либо, что напоминает паттерны, наблюдаемые при зависимости от психоактивных веществ или алкоголя.

Продолжаются дебаты по поводу использования термина "зависимость от смартфонов" (SPA) во многих психологических тестах, поскольку эксперты полагают, что этот термин может создать неточное представление о сложных эмоциональных, психических и социальных аспектах, связанных с чрезмерным использованием смартфонов. Тем не менее, в нейробиологии растет внимание к чрезмерному использованию смартфонов (ESU) из-за его связи с негативными последствиями для физического и психического здоровья, а также из-за его связи с аддиктивным поведением.

Для этого исследования были отобраны 25 молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет, которые регулярно пользовались смартфонами. Перед 72-часовым периодом ограничений участники прошли обследование на предмет наличия серьёзных физических, психологических и социальных проблем, связанных с использованием смартфонов и компьютерных игр, а также на предмет наличия у них каких-либо психических расстройств. Чтобы оценить своё настроение, привычки, связанные со смартфоном, и тягу к чему-либо, участники заполнили две анкеты перед первым сканированием мозга. Затем им было предложено ограничить использование телефона в течение следующих 72 часов.

После трёхдневного периода ограничений участники прошли МРТ-сканирование, во время которого им показывали разные наборы изображений: нейтральные сцены (например, пейзажи и лодки), смартфоны во включённом и выключенном состоянии. Сканирование показало, что ограничение использования смартфонов привело к изменениям в активности мозга в областях, связанных с дофамином и серотонином — нейромедиаторами, которые регулируют настроение, эмоции, а также зависимость. Ученые отметили, что ограничение использования смартфона в некоторых аспектах может напоминать отказ от веществ, вызывающих привыкание, или даже тягу к еде, что было заметно как у участников с сильной зависимостью (ESU), так и у обычных пользователей (без ESU).

По мере развития технологий понимание того, как наши привычки в использовании смартфонов влияют на наш мозг, становится всё более важным для формирования более здорового цифрового образа жизни.

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Фото: pxhere.com; 2025 Science X Network, Computers in Human Behavior (2025)