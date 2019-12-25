В F6 сообщили о заражении более 10 тыс. Android-устройств в РФ трояном RedWing

В компании объяснили, как вредоносное ПО влияет на систему гаджета.

Количество скомпрометированных мобильных устройств с операционной системой Android через банковский троян RedWing превысило 10 тысяч единиц на российской территории. Соответствующее заявление журналистам новостного агентства "ТАСС" сделали представители компании F6, которая занимается вопросами информационной безопасности. Специалисты заметили, что ПО распространяется по гаджетам под видом видеофайлов или других приложений. После получения доступа к службе "Специальные возможности" вредоносное программное обеспечение становится практически невидимым для пользователя. Для обхода ограничений фоновой работы Android RedWing запускается беззвучный аудиотрек. Приложение может перезапускать себя с помощью будильника.

С середины июля по середину сентября число скомпрометированных Android-устройств с помощью трояна превысило 10 тыс. пресс-служба F6

Эксперты предупредили граждан, что данный троян может перехватывать PIN-коды, графические ключи, СМС-сообщения, а также перенаправлять телефонные звонки, записывать звук и видео. При попытке удалить приложение или запустить антивирус на устройстве оно показывает фальшивое окно обновления системы.

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Фото: Piter.tv