Эксперт Архипова оценила последствия атак беспилотников на дата-центры "Яндекса"

По её словам, сотрудникам компании можно только посочувствовать.

За последние четыре дня дата-центры "Яндекса" трижды подверглись атакам беспилотников, что привело к масштабному сбою в сервисах компании. Пользователи временно лишились привычных доставок, такси и доступа к облачному хранилищу, а бизнес – инструментов платформы Yandex Cloud. Независимый эксперт в области информационной безопасности Мона Архипова в беседе с "Вечерним Санкт-Петербургом" рассказала о ситуации косвенно.

По её словам, сотрудникам компании можно только посочувствовать. Уничтожение двух объектов в Сасове (Рязанская область) и Владимире, а также повреждение инфраструктуры в Калуге заставило специалистов в экстренном порядке восстанавливать данные и переносить их на оставшиеся нетронутыми площадки.

Эксперт отметила, что хронология атак развивалась следующим образом. Первый удар пришёлся на центр обработки данных в Сасове, где из-за пожара стала недоступна зона Yandex Cloud ru-central1-b. На следующий день беспилотники повредили часть инфраструктуры в Калуге. Самым мощным стало нападение утром 11 октября на дата-центр во Владимире, который обслуживал зону Yandex Cloud ru-central1-a. Объект полностью остановил работу, и оставшаяся конфигурация была признана неустойчивой, из-за чего платформу пришлось перевести сначала в аварийный, а затем в ограниченный режим, в котором она находится до сих пор.

Отвечая на вопрос о сохранности информации, Мона Архипова пояснила, что "Яндекс" является достаточно зрелой компанией с точки зрения ИТ-безопасности. Она добавила, что алгоритмы действий при отказе площадок в таких корпорациях, как правило, прописаны заранее. Однако эксперт допустила, что некоторые данные могли быть физически уничтожены, так как под удар попало сразу несколько центров. По её мнению, об информации, которую удастся сохранить, а также об утраченных данных можно будет узнать только из официального отчёта самой компании, поэтому оценить информационные потери до этого момента не представляется возможным.

При этом Архипова подчеркнула, что опасаться утечек персональных данных не стоит. Она добавила, что компания очень хорошо защищена в этом плане и регулярно проходит все необходимые сертификации.

Стоит отметить, что к вечеру субботы пользователям уже вернули доступ к "Поиску", "Картам", "Почте" и "Такси", однако отдельные функции остаются недоступными, а в понедельник, 12 октября, пользователи Рунета вновь начали жаловаться на сбои. Компания пока не раскрывает данные о нанесённом материальном ущербе.

Фото: Magnific (Mateus Andre)