Петербуржцы могут получить бесплатную консультацию у психолога

К теме недели присоединились и библиотеки.

Жители Петербурга могут бесплатно проконсультироваться у профессионального психолога в рамках Недели психического здоровья, которая начинается с 6 октября. Она приурочена ко Всемирному дню психического здоровья, сообщили в Смольном.

Всего в Северной столице помощь оказывают 79 кабинетов медико-психологического консультирования. Клинические психологи работают в медицинских учреждениях с 2023 года, консультируя местных жителей с тревожными расстройствами, депрессией и паническими атаками. Около 5% обращений приходится на участников спецоперации.

К теме недели присоединились и библиотеки. К примеру, в библиотеке имени А. И. Герцена 10 октября с 12:00 до 14:00 пройдут лекция и дискуссия с Анной Беляевой о том, зачем человеку психология и как применять ее в повседневной жизни. Центральная городская детская библиотека имени А. С. Пушкина проведет группу поддержки для девочек 12-13 лет "Ты имеешь значение" и цикл встреч "Школа о школе: правила выживания" для подростков. В библиотеке имени В. В. Маяковского работают лектории и арт-терапевтические лаборатории, где психологи помогают справляться со стрессом, выгоранием и тревожностью.

Ранее мы рассказывали о том, что врачи напомнили об опасности менингита и важности вакцинации в День борьбы с болезнью.

Фото: Piter.TV