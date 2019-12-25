Врачи напомнили об опасности менингита и важности вакцинации в День борьбы с болезнью

Наибольшую опасность менингококк представляет для детей первого года жизни: заболеваемость у них почти в 40 раз превышает показатели среди взрослых, а летальность выше почти в 5 раз.

Во Всемирный день борьбы с менингитом, который отмечается 5 октября, специалисты призвали родителей обратить внимание на менингококковую инфекцию. Это заболевание ежегодно уносит жизни десятков здоровых детей в России в первые месяцы и годы их жизни, оставаясь при этом вакциноуправляемым.

Наибольшую опасность менингококк представляет для детей первого года жизни: заболеваемость у них почти в 40 раз превышает показатели среди взрослых, а летальность выше почти в 5 раз. Большинство случаев у младенцев приходится на первые 6 месяцев жизни. При развитии тяжелой (генерализованной) формы болезнь может привести к гибели в считаные часы – риск летального исхода достигает 30%.

Менингококковая инфекция – одна из смертельно опасных. Это заболевание может унести жизнь человека за сутки: при крайне тяжелых формах инфекции есть лишь "золотые шесть часов", чтобы успеть помочь пациенту. Марина Федосеенко, к.м.н., заведующая отделом разработки научных подходов к иммунизации НИИ педиатрии и охраны здоровья детей РНЦХ им. Б.В. Петровского

Последствия болезни часто бывают необратимыми. Более 28% выживших сталкиваются со стойкими неврологическими, когнитивными и двигательными нарушениями: потерей слуха, эпилепсией или гидроцефалией. При менингококковом сепсисе повреждение сосудов приводит к тромбозам и некрозу, что в ряде случаев требует ампутации конечностей. Трагический пример – история восьмилетней Даши, которой после перенесенного менингита пришлось ампутировать обе руки и ноги.

Специалисты подчеркивают, что вакцинация остается единственным эффективным средством профилактики. Прививать детей от менингококковой инфекции в России можно уже с 6-недельного возраста.

Менингококковая инфекция относится к числу жизнеугрожающих... При этом все происходит настолько быстро, что врачи иногда даже не успевают помочь пациентам, сразу поступившим в больницу. Именно поэтому необходимо максимально использовать возможности профилактики. Алла Вильниц, д.м.н., ведущий научный сотрудник НИО вакцинопрофилактики ФНКЦ инфекционных болезней ФМБА России

Всемирный день борьбы с менингитом учрежден в 2009 году. С 2022 года он отмечается 5 октября и приурочен к глобальной инициативе ВОЗ "Победить менингит к 2030 году".

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Фото: Piter.TV