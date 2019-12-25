Ситуация с вакцинами от гриппа в Петербурге: может ли дефицит повлиять на заболеваемость?

Жители города сообщают, что препарат отсутствует в некоторых поликлиниках, а мобильные пункты вакцинации у станций метро пока не работают.

В Петербурге в начале прививочной кампании против гриппа возник дефицит вакцины. Жители города сообщают, что препарат отсутствует в некоторых поликлиниках, а мобильные пункты вакцинации у станций метро пока не работают. В Комитете по здравоохранению Петербурга подтвердили, что поступившей вакцины недостаточно для организации работы мобильных пунктов, и направили письмо с просьбой о приоритетной поставке препарата в город.

Всероссийская прививочная кампания против гриппа в этом году началась 2 сентября. При этом в Петербурге ситуация отличается от прошлогодней: в 2025 году вакцинация в городских поликлиниках стартовала 18 августа – первыми прививали детей и беременных, а с конца августа – начала сентября возможность сделать прививку появилась для остальных жителей.

Может ли более позднее начало вакцинации и нехватка препарата в городе привести к росту заболеваемости гриппом? По словам семейного врача медицинской сети Lahta Clinic Елены Шиманьски, такая связь возможна.

Да, это логично, потому что вакцина – это единственный рабочий профилактический инструмент против гриппа. Елена Шиманьски, семейный врач

По ее словам, другие препараты не могут заменить вакцинацию в качестве основного способа профилактики. Эксперт отмечает, что противовирусные средства могут использоваться в отдельных ситуациях, например после контакта с заболевшим, однако отношение к их профилактической эффективности сегодня становится более скептическим.

Напомню, что никакие противовирусные или иммуномодуляторы научно подтвержденной эффективностью не обладают. Тот же основной противогриппозный препарат разумен только в качестве экстренной профилактики, когда был контакт. Но опять-таки ежегодно пересматриваются данные по нему и на сегодняшний день уже более скептическое отношение к его профилактической эффективности. Елена Шиманьски, семейный врач

При этом вакцинация, по словам специалиста, влияет не только на риск тяжелого течения инфекции, но и на саму вероятность заболеть.

Почему в этом году в Петербурге возникла проблема с поставками вакцины, пока точно неизвестно. Комздрав указывает, что препараты поступают в регионы централизованно, от федерального поставщика. В ведомстве уже попросили обеспечить приоритетную поставку вакцины в город.

Эксперт допускает несколько возможных причин задержки, однако подчеркивает, что это пока только предположения.

Мы знаем, что вакцину от гриппа ежегодно пересматривают на актуальный эпидсезон. Она должна включать те штаммы, которые прогностически больше будут циркулировать, и те штаммы, которые чаще вызывают осложненное течение гриппа. Требуется определенное время на сбор, анализ данных, разработку новой вакцины, актуальной вакцины, и на ее создание. Елена Шиманьски, семейный врач

Предположительно на сроки могли повлиять как производственные, так и логистические факторы, говорит врач, подчеркивая, что конкретная причина ситуации пока не установлена. При этом при ограниченных поставках вакцина в первую очередь должна поступать наиболее уязвимым категориям населения.

Когда вакцина поставляется, она поставляется сначала в более крупные центры, затем она уже доходит до периферии, до каких-то более отдаленных участков. Сначала принимают во внимание группы риска: это дети, особенно маленькие дети до трех лет. Это беременные женщины, это пожилые люди, люди с хроническими заболеваниями, такими как заболевания сердечно-сосудистой системы, дыхательных путей, сахарный диабет, онкология. Это всё потенциально довольно серьезные группы риска, поэтому им вакцина нужна в первую очередь. Елена Шиманьски, семейный врач

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