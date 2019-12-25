В Петербурге реконструируют первый троллейбусный парк

Объект сможет обслуживать порядка 70 троллейбусов, включая современные машины с увеличенным автономным ходом.

В Петербурге продолжается реконструкция первого троллейбусного парка на Сызранской улице. Работы начались в год 90-летия петербургского троллейбуса. Более 15 лет площадка не выпускала транспорт на линию: всё это время территория использовалась для проведения конкурсов водительского мастерства, а также обучения и тренировок специалистов.

После завершения работ исторический парк, открытый еще в 1940 году, вернется к профильной деятельности. Объект сможет обслуживать порядка 70 троллейбусов, включая современные машины с увеличенным автономным ходом. По словам главы города, это даст новый импульс развитию троллейбусного движения на юго-западе Петербурга и повысит транспортную доступность для жителей Кировского, Красносельского, Московского и Фрунзенского районов.

На текущий момент на объекте уже завершены демонтаж устаревших конструкций, разработка котлована и устройство шести смотровых траншей. Строители ведут монтаж колонн, лестничных маршей и металлоконструкций, выполняют кирпичную и газобетонную кладку стен, а также обустраивают технические помещения для обслуживания техники.

Ввести обновленное здание в эксплуатацию планируется в четвертом квартале 2028 года.

Ранее мы сообщили о том, что на Бухарестской улице проверили ремонт трамвайных путей перед открытием движения.

Фото: Правительство Петербурга