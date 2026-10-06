Зарплаты в бьюти-сфере Петербурга растут на фоне сокращения вакансий

Согласно представленной статистике за январь–август 2026 года, активность работодателей в Петербурге заметно снизилась.

Эксперты платформ hh.ru и "Сферия" сообщили изданию "Петербургский дневник", что рынок труда в индустрии красоты и фитнеса Санкт-Петербурга демонстрирует противоречивую динамику: количество вакансий сокращается, в то время как заработные платы специалистов растут. По их словам, работодатели перешли к стратегии "точечного" найма, усилив борьбу за наиболее ценные кадры.

Согласно представленной статистике за январь–август 2026 года, активность работодателей в Петербурге заметно снизилась. За этот период было опубликовано 4,9 тысячи вакансий, что на 16% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было размещено 5,8 тысячи предложений. Однако падение количества рабочих мест не привело к удешевлению труда. Напротив, специалисты уточнили, что медианная зарплата в 2026 году составила 101,2 тысячи рублей против 93,5 тысячи рублей в 2025 году, показав годовой рост в восемь процентов.

Эксперты подчеркнули, что сокращение числа вакансий не свидетельствует о дефиците кадров или упадке отрасли. Наоборот, интерес соискателей к этой сфере растет: по всей России количество резюме в бьюти-сегменте увеличилось на 10% за год.

Генеральный директор "Сферии" Леонид Рубан объяснил этот феномен спецификой бизнеса, отметив, что в индустрии красоты мастер является не просто исполнителем, а ключевым активом, приносящим выручку. Он добавил, что рост зарплат на фоне снижения числа вакансий только на первый взгляд выглядит противоречиво. По его мнению, бизнес может осторожнее подходить к расширению штата и открывать меньше позиций, но при этом дороже оценивать труд специалистов, которых действительно хочет привлечь.

Леонид Рубан уточнил, что для салона красоты ценность мастера определяется не только его профессиональными навыками, но и клиентской базой, способностью удерживать посетителей и обеспечивать повторные визиты, от чего напрямую зависит выручка бизнеса. Поэтому, даже при более сдержанном найме, конкуренция за сильных специалистов сохраняется. Он также добавил, что федеральная динамика резюме показывает, что работники стали активнее изучать рынок, и рост зарплатных предложений может дополнительно стимулировать уже занятых мастеров рассматривать переход к другому работодателю.

Ранее мы сообщили о том, что почти половина работающих петербуржцев хочет вернуть производственную гимнастику.

Фото: Piter.TV