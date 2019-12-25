Почти половина работающих петербуржцев хочет вернуть производственную гимнастику

При этом в 1% компаний такие активности являются обязательными для всех сотрудников, а в 3% – только для желающих.

Сервис по поиску работы SuperJob выяснил отношение трудоустроенных экономически активных петербуржцев к физкультминуткам на рабочем месте. В настоящее время производственную гимнастику практикуют 4% работающих горожан. При этом в 1% компаний такие активности являются обязательными для всех сотрудников, а в 3% – только для желающих. Еще 42% респондентов заявили, что хотели бы внедрения подобных перерывов в своей организации.

Помимо корпоративных инициатив, петербуржцы занимаются спортом самостоятельно. Ежедневно устраивают разминку в течение рабочего дня 17% опрошенных, еще 30% делают это периодически. Большинство респондентов (53%) заявили, что никогда не отвлекаются на физические упражнения в рабочее время.

В исследовании выявлены гендерные различия: женщины активнее поддерживают идею введения гимнастики (49% против 35% мужчин), однако мужчины чаще организуют нагрузку сами – ежедневно разминаются 21% представителей сильного пола и лишь 13% женщин. Возрастной анализ показал, что молодежь до 35 лет проявляет меньший интерес к офисному спорту. Ежедневно делают упражнения 22% работников в возрасте от 35 до 45 лет, 17% горожан старше 45 лет и только 13% респондентов до 35 лет.

Заметна зависимость и от уровня дохода. Среди зарабатывающих до 100 тысяч рублей в производственной гимнастике заинтересованы 36%, тогда как среди получающих от 150 тысяч – уже 50%. При этом граждане с высоким доходом чаще находят время для разминки: ежедневно это делают 20% из них против 15% среди тех, чья зарплата меньше.

Ранее мы сообщили о том, что каждый четвертый петербуржец дружит со своим начальником.

Фото: Magnific