Жители Ленобласти увидели в небе редкое лунное гало

Причиной возникновения этого явления становятся ледяные кристаллы, находящиеся в перистых облаках на высоте от 5 до 10 километров.

Вечером в четверг, 1 октября, в Ленинградской области наблюдалось редкое оптическое явление – лунное гало. Вокруг земного спутника образовалось яркое светящееся кольцо. Кадры необычного природного феномена сделала фотограф Ольга Леонова, снимки были опубликованы в Telegram-канале "АстроФотоБолото".

Гало представляет собой оптический эффект, при котором вокруг источника света появляется светящийся ореол. Чаще всего его можно заметить вокруг Солнца или Луны.

Причиной возникновения этого явления становятся ледяные кристаллы, находящиеся в перистых облаках на высоте от 5 до 10 километров. Проходя сквозь них, свет преломляется и отражается, формируя в небе кольцо радиусом около 22 градусов.

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Фото: Telegram / АстроФотоБолото : Атмосферное (Ольга Леонова)