Синоптик обозначил в России зону с идеальным климатом

Он подчеркнул, что такая климатическая зона есть только в РФ.

Зона наиболее комфортного для человека климата в России простирается от Петрозаводска до Ростова-на-Дону. В других странах аналогичной территории в нет, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Синоптик объяснил, что на данном участке преобладает умеренный климат, который является наиболее комфортным для жизни человека. По словам Тишковца, на фоне глобального потепления умеренное повышение температуры дает России определенные преимущества. Для сравнения, в южных регионах и некоторых европейских странах экстремально жаркое лето, наоборот, создает сложности для проживания.

При этом, по мнению синоптика, изменение климата потребует адаптировать инфраструктуру к новым условиям. Одним из возможных положительных последствий потепления станет расширение площади пахотных земель.

Ранее синоптик Колесов рассказал, какая погода ждет петербуржцев на этой неделе.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)