Житель Петербурга получил 15 лет колонии за насилие над несовершеннолетней в Шушарах

Мужчину задержали в момент попытки покинуть территорию страны.

В Петербурге вынесен приговор 27-летнему мужчине за преступление против половой неприкосновенности ребенка. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Судом установлено, что в январе 2023 года в подъезде дома на улице Вишерской в поселке Шушары мужчина напал на свою несовершеннолетнюю знакомую. Из-за особенностей психического развития девочка не могла оказать сопротивление. Нападавший совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера, что привело к нарушению ее полового и психического развития.

Сотрудники следственных органов собрали необходимую доказательную базу. Мужчину задержали в момент попытки покинуть территорию страны. Суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу. В итоге злоумышленник приговорен к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Ранее мы сообщили о том, что президент клуба "Петровская ладья" отправится в колонию за избиение мужчины шахматной доской.

Фото: Piter.TV