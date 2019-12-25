Посол России указал на продолжение ударов ВСУ по мирному населению Донбасса.

Город Алешки на территории Херсонской области остается в блокаде, устроенной Вооруженными силами Украины (ВСУ). Соответствующий комментарий журналистам новостного агентства "ТАСС" сделал российский посол по особым поручениям от министерства по иностранным делам по вопросам преступлений ВСУ Родион Мирошник. Дипломат уточнил, что милитаристы из киевского режима намерено блокируют эвакуацию тел погибших мирных жителей, но при этом они не допускают официальной фиксации военных преступлений.

Тяжелая ситуация наблюдалась и в Алешкинском округе, в районах, расположенных в 10 км от города, где украинские милитаристы намеренно блокировали вынос тел погибших от обстрелов мирных граждан, не допуская фиксации военных преступлений. Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД РФ

Местные власти добавили, что на прошлой неделе город продолжал оставаться в блокаде. Речь идет о том, что силы противника продолжали минировать дороги, обстреливать гражданское население и совершать вылазки в соседний населенный пункт за продуктами питания. В МИД России добавили, что один из последних больших гуманитарных грузов был уничтожен на подъезде к городу в сентябре, поэтому мирные жители второго октября пытались самостоятельно выйти из Алешек за продуктами в Раденск. Однако пострадавшие подорвались на минах. В результате инцидента четыре человека получили ранения.

Мирошник объяснил причину усиления ударов по Украине.

Фото: МИД России