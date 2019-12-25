В МИД России объяснили киевлянам, кому они должны быть "благодарны" за тяжелую ситуацию в городе.

Усиление ударов Вооруженных сил России по военным объектам на украинской земле призвано максимально лишить лидера киевского режима Владимира Зеленского возможности эскалации и способности нанести ущерб для российской экономической системы. Соответствующий комментарий журналистам газеты "Известия" сделал российский посол по особым поручениям от министерства по иностранным делам по вопросам преступлений ВСУ Родион Мирошник. Дипломат уточнил, что местные жители из столицы соседнего государства должны "благодарить" Владимира Зеленского за так называемое 40-дневное принуждение Москвы к переговорам. В МИД РФ уточнили, что те действия, которые ВСУ предпринимали летом 2026 года, отразились на дальнейшей эскалации в отношении Украины и сказались на росте числа ударов от ВС РФ.

Наша задача - максимально лишить Зеленского возможности какой-либо эскалации и каких-нибудь ударов, которые могли бы нанести ущерб российской экономике. Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД РФ

В пресс-службе министерства по обороне добавили, что воздушные удары ВС РФ по военным объектам и ВПК в Киеве и других областях Украины будут усилены после недавнего заявления Владимира Зеленского о том, что в ответ на удары Москвы по объектам военно-промышленного комплекса Украины киевский режим усилит удары по российским НПЗ.

Мирошник: Украина использует "Белых ангелов", чтобы принудительно изымать детей.

Фото: МИД России