Гленн Дизен рассказал о том, зачем Запад придумал "теневой флот".

Арест российского корабля "Профессор Молчанов" произошел в акватории Норвегии в рамках общей кампании коллективного Запада по захвату судов, связанных с Россией. Соответствующее мнение огласил европейский профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в интервью для информационного агентства "РИА Новости". Известно, что "Профессор Молчанов"арестован в Норвегии по решению суда в рамках иска украинской компании "Нафтогаз". Сейчас оно располагается в морском порту Баренцбург на Шпицбергене. Аналитик заметил, что для реализации своей стратегии международные союзники киевского режима изобрели такой термин как "теневой флот". По мнению Дизена, следующим шагом является захват судов, для которого на Западе придумывают юридические оправдания.

Это часть более широкой кампании стран Запада против России. Гленн Дизен, профессор из Норвегии

Ранее официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова заявила 30 сентября о том, что решение властей из Осло об аресте судна "Профессор Молчанов" обжаловано в судебном порядке. А рассмотрение вопроса по существу ожидается в октябре-ноябре 2026 года. Глава государства Владимир Путин оценил захват гражданских судов и удары по торговым судам как проявление государственного терроризма.

Дизен: в ЕС только сейчас поняли, что Украина проигрывает в конфликте.

Фото: YouTube / Neutrality Studies и Harici