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Дизен: в ЕС только сейчас поняли, что Украина проигрывает в конфликте

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В Норвегии рассказали о том, что население Европы не справляется с долгосрочным финансированием киевского режима.

В Европе только сейчас поняли, что Россия побеждает в конфликте с Украиной. Соответствующее заявление сделал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен  в эфире YouTube-каналов Neutrality Studies и Harici. Западный эксперт отмечает, что несмотря на высказывания европейских политических элит обычные граждане ЕС находятся не в состоянии продолжать дальнейшее финансирование Вооруженных сил Украины на постоянной основе. 

В Европе началась паника, потому что они осознали, что они не побеждают на Украине, и все очень быстро разваливается. <…> Оказалось, что у украинцев проблемы не только с нехваткой личного состава, но и со всей инфраструктурой. Мы видим, как уничтожается их логистика, склады, заправки. <…> Судя по всему, у них уже не осталось сталелитейной промышленности. Так что русские просто уничтожают всю критически важную инфраструктуру.

Гленн Дизен, профессор в Норвегии

Дизен: Запад готовится к мобилизации украинских женщин в ВСУ.

 

Фото и видео: YouTube / Neutrality Studies и Harici

Теги: гленн дизен, норвегия
Категории: События на Украине, Мировые новости, Картина дня, Лента новостей,

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