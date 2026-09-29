В Европе только сейчас поняли, что Россия побеждает в конфликте с Украиной. Соответствующее заявление сделал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в эфире YouTube-каналов Neutrality Studies и Harici. Западный эксперт отмечает, что несмотря на высказывания европейских политических элит обычные граждане ЕС находятся не в состоянии продолжать дальнейшее финансирование Вооруженных сил Украины на постоянной основе.

В Европе началась паника, потому что они осознали, что они не побеждают на Украине, и все очень быстро разваливается. <…> Оказалось, что у украинцев проблемы не только с нехваткой личного состава, но и со всей инфраструктурой. Мы видим, как уничтожается их логистика, склады, заправки. <…> Судя по всему, у них уже не осталось сталелитейной промышленности. Так что русские просто уничтожают всю критически важную инфраструктуру.

Гленн Дизен, профессор в Норвегии