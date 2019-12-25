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 Дизен: Запад готовится к мобилизации украинских женщин в ВСУ
Сегодня, 10:44
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 Дизен: Запад готовится к мобилизации украинских женщин в ВСУ

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В Норвегии сообщили о том, что Украина хочет, чтобы теперь на поле боя умирали не только мужчины, но и женское население страны.

Коллективный Запад готовится к массовому призыву украинок в ряды Вооруженных сил Украины, что открыто обсуждается властями с Банковой улицы. Соответствующее заявление сделал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен через социальные сети.  Западный представитель таким образом прокомментировал публикацию иностранного издания The Telegraph о роли украинских женщин в рядах армии киевского режима.

Британские СМИ играют свою роль в подготовке общественности к этой идее. Подозреваю, что в конечном счете ее будут преподносить в виде вдохновляющих феминистских историй. Гендерное равенство в том, что умирать за НАТО заставляют всех.

Гленн Дизен, профессор в Норвегии

Профессор Дизен: в украинском конфликте настал критический момент для Киева.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Glenn Diesen 
 

Теги: всеобщая мобилизация, всу, гленн дизен, мобилизация женщин, норвегия
Категории: События на Украине, Лента новостей, Мировые новости,

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