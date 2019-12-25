Коллективный Запад готовится к массовому призыву украинок в ряды Вооруженных сил Украины, что открыто обсуждается властями с Банковой улицы. Соответствующее заявление сделал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен через социальные сети. Западный представитель таким образом прокомментировал публикацию иностранного издания The Telegraph о роли украинских женщин в рядах армии киевского режима.
Британские СМИ играют свою роль в подготовке общественности к этой идее. Подозреваю, что в конечном счете ее будут преподносить в виде вдохновляющих феминистских историй. Гендерное равенство в том, что умирать за НАТО заставляют всех.
Гленн Дизен, профессор в Норвегии
Профессор Дизен: в украинском конфликте настал критический момент для Киева.
Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Glenn Diesen
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