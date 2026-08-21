В Норвегии видят масштабные разрушения на Украине из-за нехватки ПВО.

Украина в настоящее время терпит поражение по всему фронту а коллективный Запад не в состоянии помочь армии киевского режима. Соответствующее заявление на YouTube-канале Judge Napolitano - Judging Freedom сделал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен. Западный представитель пояснил аудитории, что Вооруженные силы Украины не способны противостоять России в воздушных атаках. Таким образом вся критически значимая для государства инфраструктура подвергается атакам со стороны противника. Речь идет о сборных цехах, предприятиях, распределительных центрах, которые используются для военных нужд. В этот список попали также другие объекты логистики, включая мосты, железные дороги, автозаправочные станции, нефтеперерабатывающие заводы.

Конфликт вступает в новую стадию. <…> А запасы оружия в НАТО закончились. Дело не в том, что Трамп не хочет отправлять Украине ракеты-перехватчики Patriot — у него их нет. То же самое и с европейцами. У них заканчиваются деньги и оружие. У украинцев заканчиваются солдаты. <…> Русские видят, что происходит. Они видят, что линия фронта на украинской стороне сейчас сужается. По всему фронту идет трещина. <…> Украинцы в слабой позиции, <…> и Россия может нанести нокаутирующий удар. Гленн Дизен, эксперт из Норвегии

Профессор Дизен: конфликт на Украине вступает в новую, более жесткую фазу.

Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom