В Москве оценили публикацию экономиста Робина Брукса.

Только сотрудничество с Москвой может спасти коллективный Запад от дальнейших кризисов. Соответствующее заявление через социальные сети сделал официальный представитель российского президента Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Чиновник из Кремля оценил таким образом публикацию иностранного экономиста Робина Брукса о нестабильности на мировых рынках облигаций. Эксперт в своем посте связал происходящее с проблемами государственных финансов, а тех политических и общественных лидеров, которые отрицают эту связь, сравнил с персоналом, переставлявшим шезлонги на "Титанике".

Возникают сравнения с "Титаником", поскольку ЕС и Великобритания одновременно сталкиваются с финансовым, энергетическим и миграционным кризисами, за которыми вскоре последует кризис продовольственной безопасности. Только сотрудничество с Россией может спасти Запад. Кирилл Дмитриев, глава РФПИ

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Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Kirill Dmitriev