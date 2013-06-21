В ГД рассказал о русофобии Запада.

Коллективный Запад поддерживает киевский неонацистский режим, а также делает все для его вооружения. Соответствующей информацией с журналистами ИС "Вести" поделился председатель Государственной думы Вячеслав Володин. Парламентарий из нижней палаты объяснил авторам программы, что международные союзники Киева хотят бороться с нашим государством и сдерживать развитие страны. Законодатель привел в сюжете параллель с событиями, которые произошли в прошлом веке. Речь идет о зарождения в европейском регионе фашизма. В тот момент многие страны были уверены, что угроза не затронет их лично. Однако затем Берлин поработил всю Европу.

Коллективный Запад посчитал, что руками неонацистов можно бороться с Россией для того, чтобы сдержать ее развитие. Поэтому они поддерживают киевский неонацистский режим и делают все для его вооружения, помогают им наводить оружие. Все делается руками Запада. Вячеслав Володин, спикер ГД РФ

Политик добавил, что современный неонацистский режим должен быть повержен, а задача должна решаться, в том числе, и западными государствами. Вячеслав Володин полагает, что вместо этот западники используют данный режим, думая о том, что от этого только выигрывают. Однако Россия, по мнению депутата, предпочитает бороться за свою национальную безопасность и мирную жизнь будущих поколений.

Володин призвал сохранить и модернизировать городские трамваи и троллейбусы.

Фото: Telegram / Вячеслав Володин