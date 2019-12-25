В ГД предложили дать учителям дополнительный оплачиваемый выходной в октябре

Предложение направлено в Минпросвещения.

На российской территории учителям следует дать дополнительный оплачиваемый день отдыха в честь Дня учителя (5 октября), который можно будет взять в любой день текущего месяца. Соответствующе заявление журналистам информационного агентства "ТАСС" сделал вице-спикер Государственной думы, председатель профильного комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Борис Чернышов (ЛДПР). Политический деятель обратился с таким предложением к министру по просвещению Сергею Кравцову.

Предлагаю рассмотреть возможность введения для педагогических работников общеобразовательных организаций ежегодного дополнительного оплачиваемого дня отдыха в связи с празднованием Дня учителя с правом использовать его в течение октября в выбранную работником дату по согласованию с работодателем. Борис Чернышов, депутат ГД РФ

Законодатель отметил, что такой день отдыха не должен приводить к снижению заработной платы педагога или необходимости для сотрудника отрабатывать пропущенное время. При этом отдых непосредственно пятого октября может быть неудобен для учебных учреждений, так как потребует от школ менять свое расписание. Предлагаемый депутатами механизм позволит не прерывать учебный процесс, но одновременно с этим предоставить учителям дополнительный день отдыха.

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Фото: Piter.tv